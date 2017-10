Paco Ibáñez y Jerónimo Granda, en el Campoamor

"New Day" es el grupo creado por Amparo Llanos, uno de los ejes de "Dover", el grupo que arrasó en pleno grunge noventero con su rock alternativo y dejó para la historia el álbum "Devil Came to Me". Tras disolver la banda, Amparo Llanos puso en marcha su inquietud compositiva (una vena creativa que siempre se le dio bien) y armó trece canciones para "Sunrise", que es el álbum debut. "New Day" son, junto a Amparo Llanos, Samuel Titos (también ex "Dover") y Jota Armijos y esta noche actúan en La Salvaje de Oviedo.

"Me ha resultado muy inspirador hacer el disco. Son trece canciones que hicimos a lo largo de un año. Empecé a componerlas el verano de 2015, en gira. Nos pusimos a escribir y ensayar, que era lo que más nos preocupaba", dice Llanos, que da por bienvenido el hecho de que se le diga que hay un nervio rockero "clásico", algo "que siempre me gusta", reafirma. También advierte que "New Day" no es la prolongación de "Dover", sino el principio de otra cosa. Entiende los cambios de ahora a los noventa respecto a la escena musical, pero, en cierto modo, añora la discográfica de toda la vida: "Hemos producido y editado el disco fundamentalmente porque había ganas de sacarlo. Era el hecho de ponernos. Nos apetecía publicarlo ya, tirarnos al ruedo y empezar a hacer conciertos y baquetearnos como grupo. Ahora bien, si no fuera por esto casi prefiero estar con un sello pequeño, grande o lo que sea, pero que te hagan las cosas. Ahora está la ventaja de las plataformas digitales, pero tienes que estar encima de la 'promo', mientras que de la otra manera cierras el disco y te dedicas a tu trabajo".

Dice Amparo Llanos que los festivales han sido un buen escenario para que se vaya conociendo a "New Day": "Sirven mucho para estas cosas y ahí te conoce un público al que no necesariamente le llamarías la atención o no pensaría en ti" Pero, añade, "es una mezcla de gente de antes y ahora. El otro día había unas chicas jovencitas en un concierto en León que nos habían conocido por la última etapa de 'Dover'. Eran grunges, pero nos habían escuchado y, a pesar de que esto no tiene nada de grunge, les gustó mucho. Aunque soy mala para fijarme en mi público, pero sí lo hago bien con el ajeno".

La sesión de hoy, como todas las del la gira, es una mezcla de rock y efectos electrónicos y "creo que el resultado es estupendo".

Eso sí, no toca ninguna de "Dover". "No, porque para eso ya estaba mi hermana Cristina. Nadie va a cantar las canciones de 'Dover' como mi hermana. Ya han pasado los años y era para verlo en su momento. Sonará nuestro disco", apunta Amparo Llanos.