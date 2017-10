¿El restaurante más bello del mundo?

El neoyorquino Eleven Madison Park, designado este año mejor restaurante del mundo por el ranking británico "The World's 50 Best Restaurants", tras cinco meses de intensas reformas, aspira al primer puesto en la extensa lista de los lugares más bellos para comer, ver y ser visto. La sala reabrió el pasado día 8 de octubre en el antiguo espacio art déco de Madison Square Park, donde se ubica el local desde hace once años. La firma Allied Works ha optado por colores neutros, pequeños apliques de luz, muebles tapizados y telas majestuosas para sustituir a las maderas mostaza y los sillones de cuero negro. Las imitaciones no tardarán en llegar.