"Wonder wheel", el carrusel de la vida visto por Allen

"Wonder wheel", la nueva película de Woody Allen, engarza cuatro historias en la década de los 50 que se cruzan en la neoyorquina Coney Island, una península en el extremo sur de Brookly que vivió tiempos de esplendor. La historia arranca con Mickey Rubin, un atractivo salvavidas del parque de atracciones que pretende ser escritor y que relata la historia del operador del carrusel del parque, Humpty, y su esposa, Ginny, una actriz con un carácter inseguro que se gana la vida como camarera. Humpty, además, escapa de una banda mafiosa.

El reparto de "Wonder wheel" es formidable con la siempre extraordinaria Kate Winslet al frente, acompañada por el cantante Justin Timberlake, James Belushi y Juno Temple. Winslet ha reconocido que "una de mis mayores preocupaciones a la hora de interpretar a Ginny, un personaje muy complejo, era caer en un cliché. Ginny tenía que ser real, no una caricatura". Cuando no hace comedias, ha admitido Allen, la mayoría de las historias dramáticas están protagonizadas por mujeres en situaciones críticas como como "Interiores" (1978), "September'" (1987), "Otra mujer" (1988) y "Blue Jasmine".

La película cuenta con un colaborador de muchos quilates: el director de fotografía italiano Vittorio Storaro, con quien Allen ya trabajó en la formidable "Café Society", (2016) y con quien repite en "A Rainy Day in New York". Para su extraordinaria creación en "Wonder Wheel", este mago de la luz se inspiró en las obras pictóricas de Norman Rockwell y de Reginald Marshall.