Andy Chango fusiona música y humor en "El hombre nada"

Cantautor de culto, fruto de la inagotable cantera del rock argentino, Andy Chango sacudió la escena española con su primer disco, titulado precisamente "Andy Chango", que incluía canciones tan celebradas como "En familia" o "Neuronas". Dos décadas después, el porteño presenta un inclasificable currículo que incluye varios discos de rock, incursiones en el jazz, colaboraciones en radio y televisión, e incluso una novela, "Indianápolis". Ahora, Chango gira con un espectáculo de humor, "El hombre nada", que incluye monólogos y siete canciones. Esta noche lo presenta en Asturias, en la sala La Salvaje de Oviedo, a partir de las 22.00 horas.

"Siempre tuve humor en mis discos, pero de forma muy puntual. Para mí, el rock es algo lúdico, festivo, salvo grandes excepciones como Dylan o Leonard Cohen que pueden hacer buena música sobre cuestiones profundas. Pero para mí el rock es para disfrutar, tomarse unas copitas... En este espectáculo, 'El hombre nada', el disfrute es más mental, sobre un humor que nace de reflexiones y pensamientos más profundos", sostiene Chango, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. El espectáculo, articulado a través de una serie de monólogos entre los que engarza siete canciones, nace de una experiencia similar que Chango estrenó en Argentina. "Quería hacer algo así en España, pero con temas más próximos a las preocupaciones de acá. Y Albert Pla, con quien tengo una gran amistad y a quien, por cierto, conocí en Asturias, me puso en contacto con Pepe Miravete, que me ayudó a perfilar los monólogos", revela. Dios, la monarquía, la impotencia masculina o el alcohol son algunos de los temas sobre los que, con un humor ácido y transgresor, reflexiona Chango: "Me aburro fácil de las cosas y siempre estoy buscando nuevos desafíos. Así que subirme a un escenario a hablar es algo con lo que estoy disfrutando muchísimo".