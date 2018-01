Pasión Vega llega con sus joyas a la Laboral

Un trabajo que suena a vals, blues y jazz y en el que elimina artificios y se queda con un sonido más limpio. Así presenta Pasión Vega su último trabajo, titulado "40 Quilates", y en el que celebra sus 40 años de vida y su cuarto de siglo en los escenarios. Mañana la artista estará en Gijón en el teatro de la Laboral para mostrar al público este nuevo sonido, que se presenta desde un punto de vista cercano e íntimo, y en el que también han participado para su elaboración artistas clásicos como Armando Manzanero y Carmen París.

La cantante andaluza desnuda su alma y confecciona un sonoro y literario mapa de sus sentimientos y momentos vividos, y muestra su evolución desde que publicase su primer trabajo, titulado "Un toque de distinción". "Me quedo con toda la mejoría que he tenido en estos años, pero aún me quedan muchas cosas por descubrir y ventanas por abrir. Pero sí que es cierto que las letras de las canciones se presentan desde una mirada de felicidad y serenidad. El tiempo me ha ido ayudando a quitar artificios y conseguir un sonido más limpio y sin purezas", señaló esta semana en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

En el concierto de mañana no sólo se oirán los temas de "40 Quilates", también se podrá disfrutar de otras joyas que han destacado a lo largo de este cuarto de siglo en la carrera de la artista. "Será un concierto en el que primará lo musical y lo artístico", comenta Pasión Vega. En el escenario estará acompañada de varios músicos, y el concierto irá de menos a más. "Habrá momentos muy plenos a nivel musical. Es un concierto con muchos vaivenes emocionales", explica la artista.

Pasión Vega mezcla canciones de alguno de sus autores "fetiches" como Antonio Martínez Ares, Jesús Bienvenido o Antonio Romera "Chipi" (de "La Canalla"), con las de otros autores emergentes como El Kanka, Miguel Ángel Márquez (de "Antílopez"), Jorge Marazu o Fernando Arduan.

"La música es un idioma increíblemente arrollador. La música que hago es cotidiana, con historias del corazón o del canto a la vida. No es necesario que haya un lenguaje común. Es enorme la riqueza que tenemos en España", explica la cantante malagueña, que mañana traerá el calor del Sur a Asturias para festejar con sus fans sus 40 años y sus 25 años actuando.