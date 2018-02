Asturias se escucha en los "Goya"

El talento asturiano se quiere hacer oír en los premios "Goya" que se entregarán mañana (RTVE, 22.00 horas). Javier Gutiérrez es el gran favorito como actor principal por su memorable trabajo en "El autor". El ovetense Santiago Alverú tiene sus opciones como actor revelación por su irresistible interpretación de un pijo libre de marca en "Selfie", que produce el asturiano Jaime Gona. Pelayo Gutiérrez, un mago del sonido, también es un candidato a tener en cuenta por "El autor", al igual que Sergio G. Sánchez como director novel por "El secreto de Marrowbone". Los escenarios de Asturias son los "protagonistas" del excelente documental "Cantábrico". Y "Pieles", con producción de los hermanos Javi y Kiko Prada, reúne tres nominaciones: mejor actriz revelación (Itziar Castro), mejor actor revelación (Eloi Costa), y mejor maquillaje y peluquería.

La gala, presentada por los humoristas Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla tras renunciar un exprimido Dani Rovira, acogerá una lucha cinematográfica entre películas rodadas en castellano ("El autor", "Verónica"), vasco ("Handia"), catalán ("Verano 1993") e inglés ("La librería"), y también se unirá a la reivindicación de dar más espacio a la mujer dentro de la industria cinematográfica.

El drama histórico Handia, de Jon Garaño y Aitor Arregi, y la miniatura de La librería, de Isabel Coixet, tienen 13 y 12 nominaciones, respectivamente, pero las quinielas apuestan por Verano 1993, la emocionante y muy premiada ópera prima de Carla Simón (8), y El autor, de Manuel Martín Cuenca (9), que tiene casi asegurado el galardón a mejor actor para Javier Gutiérrez, ya vencedor en los Forqué y los Feroz. El actor asturiano criado en Ferrol reconoce a LA_NUEVA_ESPAÑA que los premios son importantes, pero que lo más importante es "que siga sonando el teléfono" porque eso es lo que permite llenar la nevera. Y a tenor del carrerón que lleva desde su primer "Goya" por "La isla mínima" esa nevera no tiene hoy problemas de abastecimiento

La alfombra roja tendrá como invitados más internacionales, con permiso del británico Bill Nighy, a Javier Bardem y Penélope Cruz, nominados más por nombre que por calidad en este caso, por Loving Pablo. El tsunami del caso Weinstein también se nota: la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales repartirá a los invitados abanicos rojos con el hashtag #MASMUJERES, para "denunciar la situación de desequilibrio y anunciar su decidida determinación a repararla". Y acusa: "Sólo hay un 27% de mujeres nominadas", y en ocho categorías "no existe ni una sola mujer". Como flaco consuelo, dos de las cinco obras que compiten como mejor película están dirigidas por mujeres catalanas: Simón y Coixet. Un detalle a tener cuenta por lo poco habitual: la nominación como mejor película de Verónica, terror sin complejos de Paco Plaza. El "Goya" de honor será para Marisa Paredes.

El ovetente Santi Alverú tendrá dos competidores temibles en Eneko Sagardoy y Eloi Costa aunque su trabajo formidable en "Selfie" es una de las propuestas más frescas e inteligentes de la temporada en una incisiva comedia que no se entiende con otro actor. Ayer atendía a LA_NUEVA_ESPAÑA en uno de los escasos momentos de tranquilidad que tuvo. Y reconocía que, de ganar, no le pillaría desprevenido lo de soltar el discurso habitual porque "tengo alguna idea, pero creo que está difícil. Me encantaría recogerlo, contar varias bromas y dar las gracias a todo el equipo y a muchísima más gente. Pero sobre todo, tengo muchas ganas de ir y pasármelo bien. Más que nervios, emoción". Por supuesto, será una noche propicia para hacerse selfies (con Bill Nighy, por ejemplo) así que su móvil está temblando ante lo que espera. "No te voy a engañar: me preocupa la batería..."

Ayer se conocía el fallecimiento a los 68 años de Reyes Abades, maestro de los efectos especiales. Con nueve premios "Goya", estaba doblemente nominado este año por "Oro" y "Zona hostil".

MEJOR PELÍCULA

-"El autor"-"Verano 1993"-"Handia"-"La librería"-"Verónica"

MEJOR DIRECCIÓN

-Manuel Martín Cuenca por "El autor"-Aitor Arregi y Jon Garaño por "Handia"-Isabel Coixet por "La librería"-Paco Plaza por "Verónica"

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

-Sergio G. Sánchez por "El secreto de Marrowbone"-Carla Simón por "Verano 1993"-Javier Ambrossi y Javier Calvo por "La llamada"-Lino Escalera por "No sé decir adiós"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

-Pablo Berger por "Abracadabra"-Carla Simón por "Verano 1993"-Aitor Arregi, Andoni de Carlos, Jon Garaño yJose Mari Goneaga por "Handia"-Fernando Navarro; Paco Plaza por "Verónica"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

-Javier Ambrossi y Javier Calvo por "La llamada"-Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca por "El autor"-Agustí Villaronga y Coral Cruz por "Incierta gloria"-Isabel Coixet por "La librería"

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

-Antonio de la Torre por "Abracadabra"-Javier Gutiérrez por "El autor"-Javier Bardem por "Loving Pablo"-Andrés Gertrúdix por "Morir"

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

-Maribel Verdú por "Abracadadra"-Emily Mortimer por "La librería"-Penélope Cruz por "Loving Pablo"-Nathalie Poza por "No sé decir adiós"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

-José Mota por "Abracadabra"-Antonio de la Torre por "El autor"-David Verdaguer por "Verano 1993"-Bill Nighy por "La librería"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

-Adelfa Calvo por "El autor"-Anna Castillo por "La llamada"-Belén Cuesta por "La llamada"-Lola Dueñas por "No sé decir adiós"

ACTOR REVELACIÓN

-Pol Monen por "Amar"-Eneko Sagardoy por "Handia"-Eloi Costa por "Pieles"-Santiago Alverú por "Selfie"

ACTRIZ REVELACIÓN

-Adriana Paz por "El autor"-Bruna Cusí por "Verano 1993" -Itziar Castro por "Pieles"-Sandra Escacena por "Verónica"