Cómo ordenar tu armario con el método de Marie Kondo

Organizar el armario es una de las tareas más difíciles del hogar. El cambio de estación es la época perfecta para hacer limpieza y sustituir la ropa de verano por la de otoño. No por tener más lleno el armario significa que tenemos más ropa. Es más, suele ocurrir, al contrario.

La japonesa Marie Kondo, autora del best seller mundial 'La magia del orden' trae los consejos definitivos para ordenar el armario. Kondo organizaba desde pequeña los armarios de toda su familia. Decidió convertir su pasión en su profesión y creó una consultoría para ayudar a organizar toda la casa.

Para la autora japonesa lo esencial para organizar el armario es deshacerse de todo aquello que ni te pones ni te hace feliz. Marie Kondo aconseja coger la ropa de una en una y decidir qué hacer con ella. Es importante que seamos sinceros con nosotros mismos y guardemos sólo aquello que utilizamos realmente.

Otra de las premisas fundamentales de Marie Kondo es doblar la ropa para guardarla en vertical. Dobla la ropa con tres pliegues y colócala en vertical con la parte redondeada hacia arriba para que no se arrugue.

Marie Kondo, autora del best seller mundial 'La magia del orden' / Youtube

La ropa no se arruga por doblarla, sino por colocar peso encima. Al apilar la ropa doblada, cuando necesitamos una prenda en concreto, desordenamos el resto. El método de Marie Kondo evita que esto suceda y te permite tener todas las prendas siempre organizadas y visibles.



Cómo organizar el armario

La autora de 'La magia del orden' tiene los trucos definitivos para organizar el armario y tenerlo siempre en orden:

1. Orden visual de las prendas. Marie Kondo recomienda ordenar las prendas siguiendo un degradado de color. Aconseja empezar por las prendas blancas y acabar con las de colores más oscuros.

De esta forma, todo quedará ordenado y será más sencillo de localizar sin pasar horas buscando. Además, creará un efecto visual relajante según la autora.

2. Color y ligereza. Además de ordenar la ropa por colores, la autora también recomienda seguir un orden que va de las prendas más ligeras a aquellas que pesan más.

El método de Marie te permite tener todas las prendas organizadas y visibles / Youtube

3. Todo a la vista. La ropa debe estar visible. Así, además de encontrar más fácilmente la prenda que buscas, sabrás realmente las cosas que tienes.

No tengas miedo a tirar la ropa. Decidir deshacernos de las prendas que ya no usamos suele ser una de las tareas más difíciles. Pero, no sirve de nada almacenar ropa que no nos ponemos o no nos hace feliz, dado que nunca llegaremos a ver realmente lo que tenemos ni sentiremos que nuestro armario está perfectamente organizado.

Marie Kondo también nos advierte que debemos tener cuidado con dejar para estar por casa la ropa que nos da pena tirar. Lo mejor es donar esas prendas y deshacerte de ellas. A la hora de escoger con qué ropa te quedas y con cuál no, lo más común suele ser que te quedes con un tercio de la ropa de la que disponías antes de comenzar a organizar el armario.