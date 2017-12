La moda es un circo

De organizar sesiones de fotos y campañas a protagonizarlas ella misma. Quién le iba a decir a Anna dello Russo (Bari, 1962) hace veinte años, cuando se dedicaba al estilismo en Vogue Italia, que acabaría siendo una celebridad global, desfilando para unas firmas y diseñando para otras. "Me he convertido en un icono porque me cambio de ropa unas cien veces al día. Me cambio hasta en los coches, cuando voy de un sitio a otro", cuenta Dello Russo a esta revista. Pero eso no basta para convertirte en una estrella del sector. Esta exeditora es uno de los pocos personajes en esta industria que se toma la moda como un juego y las tendencias como un disfraz...