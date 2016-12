"El gran día" de Ana y Alberto echa el cierre nupcial a "Velvet"

Cuatro temporadas y 54 capítulos después, la serie española Velvet echó ayer el cierre en pleno éxito con la boda de Alberto Márquez (Miguel Angel Silvestre) y Ana Rivera (la asturiana Paula Echevarría). Lo hizo con la ambición de hacer historia en la pequeña pantalla nacional con un despliegue monumental con 130 profesionales: retransmitir durante el episodio final -grabado en julio- 15 minutos de 14 escenas en directo localizadas en un palacete madrileño de principios del siglo XX. Catorce cámaras de cine digital en formato súper 35 milímetros y 30 micrófonos en juego para enviar una señal a la sede de Atresmedia por medio de dos unidades por satélite y otra por streaming. Cámaras de 360 grados colocadas en el set de rodaje permitieron a los espectadores colarse en la grabación desde la web de Antena 3.

El aperitivo comenzó en el plató de El hormiguero, donde una emocionada y radiante Paula Echevarría dio las gracias a los seguidores de la serie antes de irse a la emisión en directo.

Son las 22,52 horas. "El gran día". Se despliegan los títulos de crédito. Ana y Alberto están desolados en un pasillo del hospital, donde su hijo Alberto está ingresado tras el incendio sufrido en las galerías. Les permiten pasar a ver al niño (Aitor Calderón) junto a un desolado Emilio (José Sacristan). "No puedo verle así", solloza Ana. Alberto se queda a solas con el chico, inconsciente y con respiración asistida. Le coge la mano. Susurra: "Me arrepiento de muchas cosas. Si llego a saber que estabas aquí nunca me hubiera marchado... Cariño, sé fuerte, no nos dejes". Pero... la mano del niño... parece que intenta apretar la suya... "Alberto, ¿puedes oírme?" Alberto niño abre los ojos. Se quita la máscara. Pregunta: "Papá, ¿estoy en el cielo?" Alberto padre llama a a gritos a Ana. "¡Mi amor, mi vida! Qué susto nos hasa dado". "¡Ha venido papá! ¡Abuelo, ha venido papá!" Es milagrosa su recuperación. El niño está fresco como una rosa. "¿Te duele la cabeza?", le pregunta el médico, "¿tienes mareos, te sientes mareado?"

El médico y la pareja salen al pasillo. Les tranquiliza. Cuando se quedan solos, él la abraza por atrás. Y ella se da la vuelta y se besan, se besan con pasión, se besan sin recato. "Ana Rivera", le dice ella después, "por tercera vez en mi vida, ¿quieres casarte conmigo?".

Pues claro. "Velvet" pasa a la trama más comercial sobre el futuro de las galerías. Alberto al rescate. Trajeado y con barba de cinco días. Como mínimo. Vuelve a ser el dueño de las Galerías Velvet. Todos conservarán sus puestos de trabajo y vivirán en un nuevo lugar cerca de su trabajo. Velvet siempre estará en su corazón. Ella tiene un encuentro emotivo con el tío Emilio. Que le comunica que no se irá con ellos a Nueva York. Vaya.

A ver, ¿qué pasó con las cartas que enviaba Alberto a Ana? El que lo sepa se llevará 15.000 pesetas. Siguen las subtramas. De la Riva y Jonás. Mateo y Clara. El tiempo se echa encima y la boda está cada vez más cerca. Ana ve por fin su vestido y se abraza con sus amigas del alma. Si es que no las puede querer más. Si es que no se cree que se vaya a casar con Alberto. Si es que... Tercer bloque de anuncios: volvemos en un minuto. Tic tac. Alberto recibe una llamada. Alguien que sabe qué pasó con las cartas que nunca llegaron a su destino. Se encuentra en un callejón con el ladrón y... "¡Me has robado cinco años de mi vida!" Stop spoilers. Bloque enorme de anuncios. Por fin, ¡un vestido de novia! Todo listo para la boda pero explota el drama, qué nervios, por Dior. Ná, sólo es un susto trampa. Y llega el directo a las 00.07 horas, como recalca Sacristán. "Esta vez sí que sí, ¿eh?", le dice Clara a Ana tras verla ya con el vestido nupcial. Preparen las perdices.