Arturo Fernández lleva el teatro a los supermercados

El actor gijonés Arturo Fernández, que en febrero cumplirá 88 años y lleva más de dos años como productor y protagonista de la comedia teatral "Enfrentados", mostró su preocupación porque siempre tiene proyectos en la recámara y actualmente aún no tiene ninguno para cuando termine la gira actual.

"Hay momentos que duermo mal porque estoy pensando en qué voy a hacer cuando termine esto", dijoArturo Fernández en Zamora, donde pone en escena "Enfrentados" en el recientemente reinaugurado Teatro Ramos Carrión.

El veterano actor confesó que el secreto para mantenerse en forma y con tanta vitalidad a su edad está en "ser feliz, amar lo que estás haciendo y, si se está acabando, tener algo en la otra mano".

Sin embargo, en esta ocasión aún no ha encontrado la obra adecuada pese a que tiene "ganas de llegar al ocho, ocho, ya que dicen que el capicúa da suerte", bromeó Arturo Fernández sobre su edad.

También advirtió que si no encuentra una comedia lo suficientemente buena prefiere no exponerse a representarla porque no quiere defraudar a su público más fiel.

En su opinión, parte del problema reside en la "ausencia de autores" teatrales, como los que hubo en el pasado, entre los que ha citado a Miguel Mihura, Alfonso Paso, Juan Ignacio Luca de Tena o Carlos Llopis.

Arturo Fernández, que se enorgullece de que su compañía es la más antigua de España con 55 años en las tablas, afirmó que no sabe hacer otra cosa más que subirse a un escenario y atribuye sus éxitos no a méritos propios sino de los dramaturgos ya que "yo puedo seducir en un escenario, pero es por lo que escribe otro". Descartó volver a series en la pequeña pantalla, donde triunfó con "Truhanes" y "La casa de los líos", porque ahora en televisión "no se sabe hacer comedia, huele a cocido y la comedia tiene que ser champán, glamour y caviar". Sobre la situación teatral, criticó la subida del IVA cultura, "una rémora importante" que hace que solamente al levantar el telón haya que abonar un 21 por ciento por el IVA y un 10 por ciento en concepto de derechos de autor, por lo que resulta "muy difícilprogramar teatro en provincias".