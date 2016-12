Wes Rodríguez, el asturiano que compartió escena con "Maná", presenta disco en Luanco

Wes Rodríguez (guitarra y voz) tiene ya mucha brega en el mundo musical, desde sus etapas en orquestas como "Dominó" hasta otras en las que realiza versiones de temas estándar o la suya propia como Wes Rodríguez, con la que presenta disco hoy (11.30 horas) en Luanco, un álbum que lleva por título "Incandescente". Funciona como banda, aunque bajo el nombre de Wes Rodríguez.

De todas esas etapas musicales tiene una muy especial, y es que merced a un concurso que ganó pudo tocar al lado de "Maná" en un concierto con la banda mexicana en La Coruña. Ésa fue una experiencia interesante. "Fue por un concurso de guitarristas que organizaban los '40 Principales'. Ganamos varios y cada uno iba a tocar con ellos a una ciudad. Yo fui a La Coruña. Me mandaron preparar un tema, el mismo día me sacaron y tocamos 'Me Vale', que es de los primeros", cuenta Wes Rodríguez, que quedó muy satisfecho con el trato. Afirma Wes Rodríguez que él se mueve por el "pop rock clásico con letras en castellano". Y añade: "También tengo un estilo de canciones más íntimas al piano. Pero las que abren el disco son más guitarreras". Este músico asturiano echa la vista atrás y asegura que son "muchos años en las tablas", desde la orquesta 'Dominó' hasta este momento. "En el repertorio del concierto también hacemos versiones, como 'All Right Now', de los 'Free', o 'Logical Song', de 'Supertramp'".