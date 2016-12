"El reino animal" pone ritmo a los niños

Alicia Álvarez ("Pauline en la Playa") es, junto a David Guardado, impulsora de la serie "Bestiariu" (La Fabriquina/Araz), disco del que se acaba de publicar un segundo volumen con doce artistas, once de ellos nuevos. Repiten Alicia y David con "Muga y el Corín de Reciella", con la pieza "Cabeza d'algodón".

En esta ocasión abre el elepé, que cuenta con brillantes ilustraciones de Marco Recuero, Nacho Vegas y el "Coru al Altu la Lleva", con el "Hipopótamu Llambionótamu", una pieza llena de emociones infantiles. Pero, en fin, hay todo tipo de melodías y juegos cantados con los animales de protagonista, sean hipopótamos, raposas, xatinas o luciérnagas. Alicia Álvarez escruta con LA NUEVA ESPAÑA el "Bestiariu 2", del que confirma que es una historia que va para colección: "Sí, totalmente; con el 'Bestiariu 1' ya había la intención de que fuera una colección, pero para hacerlo tenía que estar avalado por la respuesta del público, y la tuvo muy buena. Eso fue lo que nos animó a tirar para adelante y convertir esto en una colección", explica.

Y, claro, la idea es que los animales sigan siendo los dueños de la serie: "Es el espíritu del proyecto, la parte del reino animal une a los niños; es un espejo de lo que somos los humanos". No se descartan los libros a propósito de "Bestiariu". Alicia Álvarez ve el aire a favor con su otra apuesta como editora: "El libro puede ser, es algo que hemos barajado; ya hemos tenido la experiencia con el libro-disco 'Pulgarina' y hemos visto que funciona muy bien", argumenta la componente de "Pauline en la Playa".

Cuando se le comenta a Alicia Álvarez si esta experiencia del "Bestiariu" tiene que ver con que los que lo hacen son padres y que todos fueron una parte sólida de la escena pop/rock, matiza la cuestión: "Bueno, hay gente que no tiene hijos, pero fascina la implicación que hay en el disco por parte de todos los que participan. Lógicamente es una cuestión de edad, hay sobrinos, hijos, pero no todos tienen hijos; digamos que es para niños". Y añade: "Ahora piensas: 'A mí me gusta la música, qué le pongo a mis hijos'".

Se le pone encima de la mesa el tema de la implicación de todos ellos con el asturiano, y rápido hace una reflexión con la que llega a una conclusión muy convincente: "Hay dos vertientes, los que cantan en asturiano con asiduidad y los que lo hacen en castellano, pero cuando a estos últimos les planteas que canten en asturiano te dicen que estupendo. Aquí esto es muy rico y variado, todo convive y todo te influencia, todo se retroalimienta".

Para este segundo volumen de "Bestiariu" han querido renovar y variar los nombres respecto al anterior: "Todos aceptaron a la primera y a todos les interesaba este proyecto. Por lo que estamos inmensamente agradecidos. Hay que tener en cuenta que han compuesto una canción para la ocasión". Algo muy valorado por los editores, ya que elevan a otra dimensión el trabajo de los que intervienen en "Bestiariu 2". Y el argumento de Alicia Álvarez es contundente: "No es sólo participar, es crear". Una curiosidad que se le plantea es el reparto de animales: "Ninguna imposición", puntualiza Alicia Álvarez, "lo único que les pedimos es que nos digan el animal para que no se repita".

Y en cuanto a la producción del disco también hubo libertad total: "Nosotros les dábamos la opción de grabar donde quisieran o la posibilidad de hacerlo con Pedro Vigil. Hay gente que grabó por libre, como "Elle Belga", y otros lo han hecho con Pedro como productor".

El disco se presenta el lunes (12.00 horas), en el colegio Jovellanos de Gijón.