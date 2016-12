David Villa disfruta de la buena mesa en Quintes

Donde va, triunfa. Y todo por su estupendo carácter. El futbolista David Villa, actualmente en las filas del New York City, pasa estos días unas merecidas vacaciones en Asturias y no duda en disfrutar de la buena mesa. Hoy fue a Quintes (Villaviciosa), a Casa Kilo, un restaurante al que suele acudir en alguna otra ocasión que su apretada agenda le permite. Su presencia causó cierto revuelo entre los comensales. Muchos le pidieron una fotografía y Villa no dudó en posar con ellos con una sonrisa en la cara. También posó con el dueño, Rodrigo Buznego, y su hija Denise. El futbolista acudió con un grupo de personas, con los que comió en el comedor, rechazando utilizar una zona reservada para estar más tranquilo. Todo el mundo destacó su buen humor y cercanía.