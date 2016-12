Serena Williams se casará con el fundador de Reddit, Alexis Ohanian

La tenista estadounidense Serena Williams anunció ayer su boda con el cofundador de la red social Reddit, Alexis Ohanian, quien pidió matrimonio a la campeona mientras disfrutaban de unas vacaciones en Roma.

La propia Williams anunció el compromiso en un mensaje en Reddit, titulado "dije que sí" y en el que la tenista narra la pedida de mano a través de un poema. "En la misma mesa en la que nos encontramos por casualidad, esta vez él no lo hizo por casualidad, pero por elección. Sobre una rodilla dijo cuatro palabras y yo le dije que sí", cuenta Williams, quien explica en su mensaje que la proposición tuvo lugar en Roma, donde se cruzaron "por primera vez". "Me has hecho el hombre más feliz del planeta", respondió Ohanian en Reddit al mensaje de la tenista.