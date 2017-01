Prima galáctica por la muerte de Leia

Walt Disney Studios cobrará una prima galáctica por la muerte de Carrie Fisher. El estudio, produce la saga "Star Wars" a través de su filial Lucasfilm, había suscrito un seguro para cubrirse las espaldas en el caso de que la actriz, que interpretaba el papel central de la princesa Leia, no pudiera completar las tres entregas de la nueva trilogía. La póliza establece una indemnización para el estudio cifrada en 50 millones de dólares, al cambio 47,7 millones de euros.

Según informa "The New York Post" citando a Insurance Insider, al hacerse efectiva esta cláusula, Disney recibirá el mayor pago por un seguro de estas características. No está confirmado si Walt Disney Studios suscribió una póliza de seguro similar para otra estrella de la saga original que participa en la nueva trilogía: Mark Hamill, el actor que da vida a Luke Skywalker y cuya participación está confirmada, al menos, para el Episodio VII.

Fisher, que se había dado a conocer por su interpretación de Leia en la primera película de la saga, "La guerra de las galaxias" (rebautizada posteriormente como "Episodio IV: Una nueva esperanza"), estrenada en 1977, repitió su papel en las dos siguientes entregas: "El imperio contraataca" (1980) y "El retorno del Jedi" (1983).

El personaje se recuperó para la nueva trilogía, teniendo ya una aparición central en el "Episodio VII: El despertar de la fuerza", en la que Leia lidera las fuerzas militares de la Nueva República mientras asume con dolor el paso de su hijo al lado oscuro de la Fuerza.

Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre, a los 60 años, tras sufrir un ataque al corazón. La productora informó posteriormente que ya había filmado todas sus escenas del Episodio VIII.