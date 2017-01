Silvia de Suecia asegura que hay fantasmas en el castillo real

La reina Silvia de Suecia asegura en un documental que estrenó anoche la televisión pública sueca SVT que convive con fantasmas en su residencia oficial en el castillo de Drottningholm.

"Hay fantasmas, hay muchos fantasmas aquí", afirma la esposa del rey Carlos XVI Gustavo en un fragmento de "El castillo de Drottningholm, una residencia real" difundido por SVT en su página web. Silvia, de 73 años, asegura también haber notado ella misma su presencia. "Sí, yo misma los he sentido. Pero, como he dicho, son amistosos", afirma. La reina no es el único miembro de la realeza sueca que apoya esa creencia: la princesa Cristina, hermana de Carlos Gustavo, va más lejos y sostiene haber visto la figura de una mujer vestida de blanco en el castillo.