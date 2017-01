José Andrés habla de su litigio con Trump en la cocina de Bertín Osborne

A. R.

El cocinero asturiano José Andrés fue uno de los invitados el lunes al programa de Bertín Osborne "Mi casa es la tuya" (Telecinco). Alejandro Sanz, Antonio Banderas y, por videoconferencia, Iker Casillas completaron la lista de invitados. Como es habitual, compartieron vivencias, repasaron los hitos de sus carreras y acabaron jugando al futbolín. En su paso por la cocina, uno de los momento estrella del formato, el cocinero asturiano relató sus problemas legales con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. "Yo estaba abriendo un restaurante con él y de repente aparece con un discurso insultando a los mexicanos y los hispanos, llamándoles violadores. En ese momento hablé con él y le dije 'estás abriendo un restaurante con un hispano, con un latino, y yo me debo a mi gente latina, mis trabajadores, soy todo lo que soy gracias a todos los latinos'". José Andrés explicó que le pidió que cambiara de discurso, pero Trump sólo le llamó para decirle "vamos ganando". El cocinero prefirió abandonar el proyecto en el que trabajaban para abrir un restaurante en uno de sus hoteles y dos semanas después recibió una demanda. "He intentado que lleguemos a una resolución pacífica, pero no quiere, lo que dice mucho de la persona", señaló. "Yo, que nunca he tenido ningún problema con nadie, no dejo de ser un inmigrante que tiene un litigio con el presidente de los Estados Unidos, algo que me parece increíble". El programa fue líder de audiencia con 2.860.000 de espectadores y un 17,2% de share.