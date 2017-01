Pikotaro ataca otra vez

El inexplicable éxito viral del artista japonés el pasado verano con el tema Pen Pineapple Apple Pen (45 millones de reproducciones en su canal oficial y otras tantas en Facebook) ahora amenaza con ser otro fenómeno de masas exprimiendo "I like OJ", un sentido homenaje al zumo de naranja con una letra muy profunda: "Me gusta el zumo de naranja. Gracias. ¿Zumo de uva? No, no, no, no, no... ¿Zumo de tomate? No, no, no, no, no... ¿Zumo de zanahoria? No, no, no, no, no... ¡¡Zumo de naranja!!". Tiembla, Dylan.