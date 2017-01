Risto Mejide: "Estoy empeñado en Letizia, tiene un gran Chester"

Risto Mejide vuelve a sentarse en el sofá, pero no repite programa. Si en "Viajando con Chester" puso el acento en la biografía de personalidades varias, en "Chester in love" hablará con ellas y con desconocidos de "temas que son importantes en la vida", explica el comunicador.

El nuevo programa de Cuatro y La Fábrica de la Tele, que estrena dicha cadena el domingo, a las 21.30 horas, llevará al sofá de la televisión a "gente muy variada y muy relevante". No todos a los que ha querido sentar en el Chester han aceptado. "Siempre hay imposibles. Desde el principio estoy empeñado en entrevistar a la Reina Letizia. Creo que tiene un gran Chester". "Cada vez que me siento en el Chester me levanto siendo un poco menos tonto de lo que soy", afirma.