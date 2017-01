Buenafuente replica al "profesor repelente"

"Los periodistas hacen muy malas entrevistas. A veces hacen unas preguntas que uno no quiere responder". Así justificó el psicólogo y escritor Rafael Santandreu el haber remitido a Andreu Buenafuente un cuestionario con sus preguntas y sus respuestas antes de someterse a una entrevista en el programa "Late Motiv". "Confirmamos entonces que eras un profesor repelente", replicó Buenafuente, que cerró heridas con una broma: "Imagina que cada invitado trae la entrevista hecha, me sustituyen por una máquina, y me quedo sin trabajo. Ya no sería feliz... Y compraría tu libro. ¡Ah! Todo era un plan".