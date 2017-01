Las hijas de Bush aconsejan a las de Obama al dejar la Casa Blanca

Las hijas del expresidente de Estados Unidos George W. Bush, Barbara Bush y Jenna Bush Hager, han escrito una carta a las del actual presidente, Barack Obama, Malia y Sasha Obama, sobre la vida después de la Casa Blanca.

Por experiencia propia, les aconsejan que disfruten de la universidad, que Malia, la hija mayor del matrimonio Obama, empezará en otoño de 2017 en Harvard tras su año sabático, y que Sasha comenzará cuando acabe los dos cursos de educación obligatoria que le quedan.

"Ya no tendréis el peso del mundo sobre vuestros jóvenes hombros. Explorad vuestras pasiones. Aprended quiénes sois. Cometed errores, se os permite hacerlo. Seguid rodeándoos de amigos leales que os conocen, os adoran y os protegerán ferozmente. Quienes os juzgan no os aman y sus voces no deben tener peso. Más bien, es vuestro propio corazón lo que importa", narraron las hijas de Bush. Barbara y Jenna les recomiendan que no olviden a "la maravillosa gente que trabaja en la Casa Blanca", como la florista Nancy que ellas conocieron a las 7 años de edad.