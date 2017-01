David Guetta triunfa en Bombay tras retrasar por dos veces su concierto

Tras dos suspensiones y en medio de todo tipo de rumores sobre nuevas cancelaciones, el DJ francés David Guetta finalmente pudo iniciar su gira en la India con un concierto en Hyderabad y dos más en Delhi y Bombay. Unas actuaciones que se saldaron con gran éxito, y que el propio Guetta celebró subiendo fotos a las redes sociales. La controversia ha acompañado al DJ desde que llegó a la India. El pasado viernes se suspendió un concierto que tenía previsto realizar en Bombay por falta de autorización policial, un día después de que las autoridades prohibieran otra actuación del francés en Bangalore. La Policía de Bombay aseguró que no autorizó el concierto debido a que no habían "sido cumplimentados los documentos obligatorios y los procedimientos legales". Un día antes, el festival Sunburn aseguró que no obtuvo la autorización en Bangalore debido a que la Policía no permitía que se celebrase el concierto para evitar situaciones como la que supuestamente vivió la urbe la pasada Nochevieja, cuando hubo denuncias de "acoso sexual masivo". La Policía culpó a la "desidia burocrática" de los organizadores como la causa principal para la cancelación del espectáculo, algo que Sunburn reconocería más tarde.