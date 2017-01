Los fallecidos David Bowie y Leonard Cohen optan a los premios "Brit"

Los icónicos artistas David Bowie y Leonard Cohen, ambos fallecidos en 2016, han sido incluidos este año en las nominaciones, a título póstumo, a los premios "Brit" de la música británica, que se fallarán el próximo mes. Los ganadores de todas las categorías de los prestigiosos "Brit" se anunciarán el 22 de febrero en una gala que se celebrará en el macroestadio O2 Arena de Londres. En el caso de Bowie, que murió en Nueva York, donde residía, el 10 de enero de 2016, a los 69 años y a causa de un cáncer, optará a dos galardones, en las categorías de Mejor artista masculino y Mejor álbum por su último trabajo, "Blackstar".Ese proyecto, plagado de referencias simbólicas a la muerte y que se ha considerado, en retrospectiva, como un "regalo de despedida" del músico, competirá con el ganador de un premio Mercury "Konnichiwa", de Skepta; con el álbum "Made In the Manor", de Kano; "Love & Hate, de Michael Kiwanuka; y "I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It", de la formación The 1975. El cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen, que también falleció en 2016, optará en esta edición a otro premio póstumo, en la categoría de Mejor Artista Masculino Internacional.