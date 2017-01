Las heroínas de "Juego de Tronos" y Neymar, nombres de moda de los bebés españoles

Ni Paula, ni Marta, ni Lucía, ni María. La serie "Juego de tronos", con Arya y Daenerys en cabeza, así como los cantantes Miley Cyrus, Rihanna o Elvis Presley y deportistas como Neymar son ahora las fuentes de inspiración para el nombre de los nuevos españoles, entre los que hay también "Shakiras", "Madonas" y "Britneys".

La innovación se va haciendo hueco pero que el nombre figure en el santoral sigue siendo en España la opción preferida para designar a los neonatos, según los datos de la última estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Muestra de ello es que Mari Carmen, Carmen, María, José, Antonio y Francisco son los que encabezan, década tras década, los "ránking" de los más comunes desde los años 30. Pero los padres más rupturistas no dudan en acudir a la televisión para nombrar a sus retoños, y así las heroínas de "Juego de Tronos", Arya y Daenerys, encabezan en tercer y quinto puesto la lista de nombres de mujer con menor edad media en España en 2015. Los datos no mienten: hay 124 "Aryas" y 23 "Daenerys", todas ellas de menos de dos años de edad.

Entre los varones, el que parte la pana es el astro brasileño del F.C. Barcelona Neymar: hay un total de 101 niños con su nombre en España, con una media de 1,9 años de edad. Esta moda no ha llegado a Asturias, donde no constan niños registrados como Arya, Daenerys o Neymar. Claro que esta no es una moda de ahora. Como muestra, un botón: en España hay 92 chicas que se llaman Xena, como aquella princesa guerrera que encarnaba Lucy Lawless y que incendió la pequeña pantalla hace más de una década. De hecho, la media de edad de estas chicas es de 11,2 años.

Ampliando la media de edad, los reyes son otros. Sobre todo Elvis, quien si no, que ha dado nombre a 678 españoles, 29 de ellos en Asturias , con una media de edad de 27,1 años.

Entre las chicas, la que reina es Shakira: 612 féminas, con una media de edad de 11,2 años, se llaman como la intérprete colombiana. En Asturias residen diez. Otras cantantes como Rihanna (107 chicas llevan su nombre, con una media de cuatro años de edad) o Miley (por Miley Cyrus, 53 chicas, con una media de 4,4 años) también ganan presencia en el padrón, aunque en Asturias estamos huérfanos de su arte.

De lo que sí tenemos en Asturias es Letizias. El nombre de la Reina lo comparten otras 409 mujeres en toda España, y su influjo es innegable: la media de edad es de 15,6 años. En Asturias hay siete "Letizias", y eso sin contar a Su Majestad que, obviamente, reside en el Palacio de La Zarzuela, en Madrid.