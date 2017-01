Salma Hayek y Penélope Cruz se unen al movimiento #Sinmaquillaje

Salma Hayek y Penélope Cruz se han sumado al grupo de celebridades latinas que participan en el movimiento #NoMakeup (Sinmaquillaje) en las redes sociales y, aunque hasta ahora ninguna se ha atrevido a llevarlo frente a las cámaras de cine y televisión, alguna no descarta la idea totalmente.

La más osada hasta el momento es la cantante estadounidense Alicia Keys, que se atrevió a posar a cara lavada en la multitudinaria alfombra roja de la última edición de los MTV Music Awards, lo que causó revuelo en un mundo del entretenimiento en el que la imagen es tan importante. "Si yo tuviese la cara de Alicia Keys lo haría todo el tiempo", dijo con humor la artista Angélica Vale, quien en la nueva comedia de Telemundo "La Fan" aparece con un maquillaje neutro que ante las cámaras prácticamente desaparece. "Me gusta la idea de que las famosas ayudemos a las mujeres a aceptarse a sí mismas como son, que son bellas con sus imperfecciones, señaló la actriz venezolana Scarlett Ortíz.

Ambas usan las redes sociales para interactuar con sus seguidores directamente y dicen presentarse de una forma más auténtica. Lo mismo hacen regularmente otras estrellas como Aracely Arámbula, Gaby Espino, Chiquis Rivera y Alejandra Espinoza, entre otras.

La tendencia de la cara lavada comenzó en las redes sociales con las etiquetas #NoMakeUp y #IWokeUpLikeThis (Me levanté así), pero fue durante el verano de 2016 cuando Keys apareció sin una gota de maquillaje en el evento de clausura de la Champions League.

Desde entonces también apareció al natural en varias alfombras rojas y en los programas de la edición de este año de "The Voice", la versión estadounidense de "La voz". "Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en internet. Era muy insegura", dijo Keys al explicar su decisión. Sin embargo, "el que una famosa se exhiba sin maquillaje es muy diferente a que lo haga una mujer común y corriente", indicó la bloguera de belleza Ana Cristina Enríquez. "Esa belleza natural no es tan natural como parece. Hay mucho dinero detrás de la cara lavada de esas estrellas".