Celebridades internacionales gritan y cantan "por la mujer"

Las calles de Washington, en Estados Unidos -y de otras tantas ciudades de todo el mundo-, se llenaron de gente que participaba en una masiva manifestación para reivindicar los derechos de las mujeres. Entre los asistentes estaban celebridades tan destacadas del panorama internacional como Katy Perry, Cher, Miley Cyrus, Alicia Keys, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Ariana Grande o Whoopi Goldberg, entre muchas otras.

Madonna se convirtió en el centro de todas las miradas con un discurso contra Trump que fue muy aplaudido. La cantante interpretó dos canciones con un claro mensaje al actual presidente de EE UU a favor del empoderamiento de la mujer. "La lucha por el derecho a ser libres, a ver quienes somos, a ser iguales. Marchemos juntos a través de esta oscuridad y en cada paso sepamos que no tenemos miedo, que no estamos solos, que no retrocederemos. Que hay poder en nuestra unidad", declaró en su intervención, en la que también confesó que ha optado por el amor a pesar de la rabia: "Tengo rabia y estoy indignada. He pensado en hacer explotar la Casa Blanca, pero escojo el amor". La cantante también lanzó un mensaje a todos aquellos que se mostraban contrarios a la marcha: "A nuestros detractores que insisten en que esta marcha nunca se-rá significativa, que os jodan".

Sobre el escenario también estuvo Alicia Keys, que justo después de pedir la colaboración de los asistentes para unirse a su discurso interpretó la canción "Girl on fire". La cantante alabó "la fortaleza" de quienes estaban marchando por esta causa.

Otras celebridades que se subieron al escenario en Washington fueron las actrices Scarlett Johansson, Kerry Washington, Ashley Judd o Cher. También el director de cine Michael Moore, que rompió una portada del periódico "Washington Post" con la imagen de Trump delante de todos los asistentes.

Mientras tanto, también tenían lugar otras concentraciones en diferentes puntos de Estados Unidos, como Nueva York o Los Ángeles, donde además se pudo ver a otras celebridades, como Miley Cyrus, Cher, Jane Fonda, Katy Perry, Charlize Theron, Barbra Streisand, James Franco o el actor español Miguel Ángel Silvestre, entre otros muchos más.