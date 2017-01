¿Se ha operado Kendall Jenner los labios?

Kendall Jenner no es la que era. Hace tres años que la modelo se subió por primera vez a la pasarela de Marc Jacobs, quien le dio la primera oportunidad, y desde entonces su rostro no parece el mismo, en concreto sus labios. ¿Qué les ha pasado?



En noviembre del año pasado empezaron los rumores. Una foto en su cuenta de Twitter hizo saltar la voz de alarma. Los fans de las hermanas más famosas de la televisión de EEUU no hacían más que preguntarse por qué Kendall tenía los labios hinchados.



Podría ser por varias cosas, entre ellas por unas infiltraciones como las de su hermana Kylie o simplemente por la postura.





that @esteelauder glow ?? #EsteeModel Un vídeo publicado por Kendall (@kendalljenner) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 11:18 PST

lip liner game on fleek!!! ??????????? #KendallJenner Una foto publicada por Kardashian/Jenner Edition ?? (@plastic_celebs) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 9:06 PST

Kylie's magic lip liner techniques or lip fillers? you be the judge... ??#KendallJenner Una foto publicada por Kardashian/Jenner Edition ?? (@plastic_celebs) el 26 de Nov de 2016 a la(s) 11:18 PST

Y en el desfile de Victoria's Secret no pasó desapercibido para nadie que cada vez que posaba para un fotógrafo, la hermana elegante de Kim Kardashian ponía morritos, Tanto con su duck face como en posición relajada, los labios de Kendall eran más gruesos y sus fans se dieron cuenta de ello. De hecho, las críticas fueron las que le alejaron de Instagram durante un tiempo.

"Soy modelo, ¿por qué me reconstruiría la cara?, no tiene tiene sentido". ¿Entonces el aumento gradual de sus labios podría deberse a la forma en la que se los maquilla?con la misma destreza que un diseñador gráfico el Photoshop. "Nunca uso perfilador de boca ni pintalabios, solo si es rojo", ha contado.Dado el hermetismo de las Kardashian con sus operaciones estéticas, es bastante probable que Kendall nunca admita, si se ha operado, que lo ha hecho, pero de lo que no cabe duda es de que el cambio es muy gradual.