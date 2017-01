Bayona considera "un desprecio" que Rajoy no vea cine español

El director J. A. Bayona, uno de los favoritos de cara a la próxima edición de los premios "Goya" con "Un monstruo viene a verme", reprochó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su "falta de interés" en el cine español. "Un presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países", aseguró en un tuit. El cineasta reaccionó a unas declaraciones de Rajoy en las que aseguró no haber visto ninguna película aspirante a los "Goya". El director Daniel Sánchez Arévalo colgó en Instagram un vídeo en el que se pregunta cómo es posible que el Presidente no tenga tiempo para ir al cine: "Los Reyes también están bastante ocupados, eso parece al menos, y son muy asiduos a ver cine español".