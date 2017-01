John Connolly cree en la esperanza

El escritor irlandés de novela negra John Connolly confiesa que "no podría escribir un libro donde no hubiera esperanza" y señala que en sus novelas intenta transmitir que "si alguien actúa con sus mejores intenciones para cambiar el mundo, el mundo se convertirá en un lugar mejor". "No me gusta leer libros deprimentes y oscuros", explica Connolly, de visita en Zaragoza para recibir el premio de honor del Festival Aragón Negro.