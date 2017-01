Bustamante, con sabor a México

La voz, estilo y puesta en escena de Bustamante sigue siendo inconfundible. El cantante, exconcursante de Operación Triunfo, presentó ayer su nuevo registro en el teatro de La Laboral a Gijón. Un recorrido por México, con un toque a bolero, en el que busca romper con sus anteriores trabajos para encontrarse a sí mismo. Su paso por Gijón, dentro de su gira "Más mío", para presentar su nuevo disco "Amor de los dos", llenó de fieles incondicionales el teatro de La Laboral, en un concierto con un público muy entregado y al que se ganó desde el primer momento.

"Sabéis que estoy aquí muy a gusto, que resido en la tierrina, y que me gustan las asturianas... Bueno, me gustó una y me la quedé para mí", dijo nada más comenzar el concierto en una alusión a su esposa, la actriz candasina Paula Echevarría. "Gracias Asturias, cada vez que vengo llenáis, así que vamos a pasarlo muy bien con las canciones del último álbum y con un repaso a los clásicos de estos quince años". David Bustamante se ganó al público anoche en Gijón. Su concierto comenzó con los acordes de "Total", antes de interpretar "Historias de un amor" y "Bésame". "¡Vamos Asturias, esas palmas!", gritó el cantante cántabros ante un público entregado.

Bajo un espectáculo de luces azules, y ya con el teatro de La Laboral participando al inicio de la primera canción, tuvo lugar un concierto intenso, con nuevos sonidos, otros más conocidos, y con fans entregadas, desde niñas a madres y abuelas no quisieron perderse los nuevos sonidos del bolero del exconcursante de Operación Triunfo, que también interpretó otros éxitos como "La puerta" o "Como yo te amé".

Este es el noveno trabajo de la carrera de David Bustamante, desde que publicara su primer álbum en 2002 titulado con su mismo nombre y con temas como "El aire que me das", "No soy un superman" o "Dos hombres y un destino".