Dani Martín: "Es maravilloso empezar mi gira en Gijón, en la tierra de mi abuelo"

"Es maravilloso empezar mi gira y hacerlo en Gijón, en un teatro tan bonito. Tengo ganas de comenzar la gira y disfrutar de la música". Dani Martín afrontará esta noche un concierto especial en el teatro de la Laboral a las 21.00 horas. Lo hará en Gijón, en la tierra de uno de sus abuelos, y un escenario que considera especial: "Los músicos estamos acostumbrados a tocar en plazas de toros y palacios de deporte, y es cierto que hay pocos espacios destinados a realizar conciertos tan especiales como éste".

El cantante presenta al público su nuevo trabajo, titulado "La montaña rusa", que es el octavo de su carrera, y tercero en solitario, incluyendo los cinco de "El Canto del Loco". "Me apetecía hacer una gira en sitios donde la gente venga a disfrutar esos momentos de escuchar música y paladearlo sin agentes externos que te molesten", comenta Dani Martín.

Las entradas para el concierto están agotadas desde el mismo día en que se pusieron a la venta. Volaron en menos de 24 horas. Nadie se quería perder el inicio de esta gira. Un espectáculo que cuenta con unos ingredientes perfectos para el éxito: los nuevos temas, los de siempre y los detalles de la escenografía cuidados por el propio Dani Martín. "Habrá una puesta en escena de luces y sonido maravillosa, con un escenario precioso diseñado por mí y que me encanta. Será un concierto muy emocionante".

"La montaña rusa" es un disco que se situó desde su lanzamiento en la lista de los más vendidos, y que incluye temas como "Los charcos", "Las ganas" (premiado con el mejor videoclip de 2016), "París" o "Dibujas". El celebrado cantante resalta sobre su último trabajo que "es un disco muy mío, muy visceral, pero que habla de todo: de la dificultad de encontrar el equilibrio en las emociones, de la falta de generosidad que tenemos a veces los seres humanos, las ambiciones y los pensamientos irracionales que a veces nos hacen tomar decisiones creyendo que las cosas son de una determinada manera".

En la cita de esta noche en la Laboral, Dani Martín apunta que también sonarán canciones de sus anteriores discos y de su etapa en "El Canto del Loco". "Para llegar hasta el día de hoy hay muchas canciones que me han traído hasta aquí. Y me parece bonito que formen parte del repertorio", resalta.

De telonero en su concierto actuará la banda asturiana "Destino 48". "Como han hecho conmigo desde el principio otros grupos, me parece necesario brindar un espacio y un lugar a gente que viene haciendo cosas con un discurso bonito, con cariño y amando a la música. Es agradable compartir momentos con gente a la que le apasiona lo mismo que a mí, y que siente la música de una manera parecida a como la siento yo", comenta Dani Martín.

Sobre la elaboración de sus temas, el vocalista madrileño señala que "me tienen que pasar cosas para componer. A veces pienso que no soy un músico o un artista, sino una persona que tiene la suerte de convertir mis vivencias en canciones". Y concluye que, en caso contrario, "cuando no me está pasando nada, más que equilibrio y alegría me salen canciones muy aburridas, así que de las experiencias, los sentimientos, y las cosas que me pasan me salen canciones. Me gusta componer en mi casa, o en casa de un amigo".