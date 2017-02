Paula Rojo se queda sin Eurovisión

La cantante mierense Paula Rojo se quedó ayer desbancada de su carrera para representar a España en el Festival de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad ucraniana de Kiev los próximos días 9, 11 y 13 de mayo. El representante español será finalmente Manel Navarro, de 20 años, catalán de Sabadell, que interpretará la canción "Do it for your lover", un tema de corte pop.

Con esta decisión, tomada esta medianoche, a medias entre el público y un jurado de periodistas musicales en la gala "Objetivo Eurovisión" de La 1 de TVE, se cierra un largo proceso de selección de dos meses en el que participaron más de 400 canciones. Paula Rojo participaba con la canción "Lo que nunca fue", un tema de country pop compuesto por Wilón de Calle, con el que la artista asturiana pretendía llevar la autenticidad que le caracteriza al festival europeo.