Blas Cantó se transforma en Melendi en "Tu cara me suena"

Tras proclamarse primer finalista de "Tu cara me suena" en la primera semifinal en directo la semana pasada, Blas Cantó sorprendió ayer con su transformación en Melendi. El exmiembro de Auryn interpretó el tema "Kisiera yo saber", uno de los grandes éxitos del cantante asturiano incluído en su álbum "Mientras no cueste trabajo". Para meterse en el papel no le faltaron las rastas y los tatuajes, símbolos de la imagen artística de Melendi en sus primeros años de carrera.

Con esta interpretación en la segunda semifinal, Blas Cantó consiguió que Ángel Llacer, miembro del jurado, reconociera en público que el murciano es su favotiro para ganar esta edición de "Tu cara me suena", algo que Cantó ya tiene al alcance de la mano.