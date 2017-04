Shannen Doherty anuncia que su cáncer de mama empieza a remitir

La actriz Shannen Doherty ha querido compartir con sus seguidores el avance de su enfermedad y en esta ocasión lo ha hecho para dar una buena noticia a sus fans: parece que el cáncer de mama que sufre está remitiendo.



De esta manera lo anunciaba a todos sus seguidores en Instagram: "¿Qué significa remisión? He oído esa palabra y no tengo ni idea de cómo reaccionar. ¿Buenas noticias? Sí. Abrumadoras. ¡SÍ!"



Pero a pesar de que se trata de una buenísima noticia, la actriz no quiere lanzar las campanas al vuelo y es prudente: "Ahora, más esperas. Como todos y cada uno de las personas que saben de cáncer, los próximos cinco años son cruciales".





Y aunque, por desgracia, la que fuera una de las populares hermanas de 'Embrujadas' todavía le quede un largo camino que recorrer por culpa del cáncer, la actriz se consuela diciendo: