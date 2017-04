"Revólver" toma Siero

El "Springsteen español" no escatimó ayer en esfuerzos por contentar a un público entregado que no perdió la oportunidad de asistir de nuevo en Pola de Siero, 22 años después, a un concierto de "Revólver". Carlos Goñi dejó claro estar forma para ofrecer un concierto de algo más de dos horas ante unas 600 personas a las que advirtió antes de empezar: "avisad que no llegáis para sacar al perro".



No amenazó en vano el artista que en una intensa primera hora de concierto alternó temas de su nuevo y duodécimo disco "Capitol", cuya presentación fue la excusa perfecta para volver tras dos décadas a territorio sierense, con canciones de toda la vida que provocaron las palmas y los cánticos de los asistentes. "Sara", "Si es tan sólo amor", u "Odio" fueron los "clasicazos" de una primera parte que terminó con "Black Jack", primer single del nuevo disco con el que el artista trata de volver a sus raíces con temáticas inspiradas en sus últimos tres años de vida.



Tampoco faltaron guiños a Asturias y concretamente a sus recuerdos de su anterior visita a Pola de Siero. "Recuerdo que me lo pasé bien y que en donde actuamos luego vendían animales", apuntó en referencia al Mercado Nacional de Ganados, que acogió aquella recordada actuación para los polesos. Asimismo tiró de algún tópico asturiano para ganarse al público. Concretamente cuando alabó que un alcalde de Vallecas convirtiese unas escombreras en zonas verdes. "Bueno la verdad que visto desde aquí el césped no os parecerá nada extraordinario", bromeó.



Una manera de conectar con el respetable al que se le hicieron cortos los más de 120 minutos de canciones, especialmente en una segunda parte en la que la sin dejar de lado los nuevos temas, entró de lleno en una serie de piezas inolvidables que volvieron locos a buena parte de los asistentes. "No va más" retomó la primera falsa despedida antes de que "San Pedro" provocase el delirio y "El Dorado" hiciese a la gente levantarse de sus butacas y poner el broche a una visita que los asturianos, y concretamente los sierenses, no quieren volver a esperar durante más de dos décadas.