Casal: "Recuperarse del cáncer no depende sólo del coraje"

Como para resarcir a su público, huérfano de un nuevo disco de Luz Casal desde que publicara "Almas gemelas" en 2013, recién concedido el Premio Nacional de Músicas Actuales, la artista anuncia su vuelta al mercado llena de proyectos, entre ellos, una gran gira y, en vez de un álbum, dos.



¿Se siente especialmente inspirada? "O eso o loca de atar", afirma, antes de estallar en una carcajada, la intérprete de "Un año de amor", tema con el que hace más de 25 años enamoró no sólo a España, también a Francia, forjando "una pareja de hecho consolidada" que ella alimenta "constantemente".



La última "delicatessen" que les pondrá en los labios se llama "A mi manera", un disco grabado y producido en París que se publicará el 9 de junio en el país galo y en el que rinde homenaje a una de sus intérpretes más carismáticas, Dalida.



"Ha significado un hito en muchos aspectos: fue la primera mujer que llenó un estadio de Francia durante varias noches, la primera que tuvo un disco de diamante y vivió amores problemáticos con una naturalidad que para la época debió ser sorprendente", destaca María Luz Casal, natural de La Coruña pero criada en Asturias, adonde su familia se desplazó cuando la futura cantante tenía apenas seis meses.



Aunque a nivel estilístico considera que Dalida no tuvo una gran influencia en su carrera, sí aprecia las múltiples coincidencias que existieron en el repertorio de ambas, empezando por la misma "Un año de amor" ("C'est irréparable") o "18 años" ("Il venait d'avoir 18 ans"), sobre la relación de una mujer madura con un chico joven y, para Casal, expresión "del amor efímero".



Ése es, insiste, uno de los rasgos que más le gustan de Iolanda Cristina Gigliotti, la franco-italiana nacida en Egipto que durante cerca de cuatro décadas cantó su vida a través de los temas que le hicieron a medida. "Opté por las canciones que representaban de la manera más amplia posible sus diferentes registros y aquellas que tuvieron una incidencia en su vida, como un diario", explica.



Lo que en origen parecía un proyecto sencillo (los temas ya existían), se terminó convirtiendo en una tarea compleja, sobre todo a la hora de bucear en busca de aquellas composiciones que más se adecuaban a su tesitura de entre los más de 1.000 que grabó Dalida.



Con "A mi manera" bajo el brazo, Casal ha emprendido una gira internacional que la ocupará dos años entre cinco continentes. Antes de que acabe el año, anuncia además, estará listo su nuevo disco de estudio con composiciones nuevas, de las que, según subraya en tono franco, está "muy convencida".



"Me ha salido muy francés", anticipa Casal del álbum que sucederá a "Almas gemelas", disco en el que en una de las canciones habló de tú a tú con el cáncer de mamá que padeció en dos ocasiones.



Ella, que ha dicho que no se siente ni "icono ni heroína", coincide dos meses después del fallecimiento del joven de Marbella Pablo Ráez con las voces que entonces, cada vez más insistentes, pidieron que no se llame "luchadores" a los pacientes de cáncer, por ser víctimas arbitrarias.



"Recuperarse del cáncer no depende sólo del coraje, eso es una manera casi frívola de enfrentarse a un problema tan gordo como el de la enfermedad", concluye.