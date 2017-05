Paula Echevarría y la alianza de la reconciliación

Han saltado todas las alarmas en el mundo del corazón durante este puente festivo porque Paula Echevarría ha sido vista por Madrid con su alianza de boda. ¿Reconciliación a la vista con David Bustamante?



Puede que sí, puede que no. La revista "¡Hola!", que se encargó de "oficializar" la ruptura de la mediática pareja, se ha encargado ahora de contar que la actriz asturiana ha vuelto a lucir su anillo de boda. Y a partir de ahí, todo es felicidad entre los seguidores del matrimonio, que si bien nunca ha confirmado de palabra su separación (siempre circunloquios), sí lo ha hecho con gestos que han demostrado que las cosas no les iban bien.



Muchos quieren ver ahora que el agua vuelve a su cauce. Pero quizá sea necesario basarse en algo más que en el anillo de Echevarría, porque la actriz lució algo parecido a la ya llamada "alianza de la reconciliación" en su última estancia en Candás, en plena Semana Santa, cuando la noticia bomba de su separación de Bustamante estaba en pleno apogeo. El Domingo de Pascua la actriz candasina presenció con su hija Daniella la procesión y el popular desvelo de la Virgen del Rosario luciendo en su dedo anular de la mano derecha un anillo que bien se podría identificar con el de la boda. Así se vio en una fotografía que publicó al día siguiente LA NUEVA ESPAÑA.



Luego parece ser que se lo quitó, y ahora que se lo ha vuelto a poner. Quizás una señal de cómo van las cosas con Bustamante: que si volvemos, que si no...