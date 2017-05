Bustamante: "Mostraré lo que yo valgo"

David Bustamante había descuidado las redes sociales después de que estallase el huracán de su ruptura con la asturiana Paula Echevarría, pero regresa con fuerza con un mensaje bravo: "Y por mucho que me soplen y por mucho que me resten, sigo en pie, soldado intacto, aunque a muchos les moleste. Miro al frente, pues los lados me distraen de mi oponente, y no quiero que tú sientas que mi ser es prepotente, es tan sólo que me obligan a pegar un paso al frente... Mostraré lo que yo valgo, y no hay nada más valiente que deciros a la cara... No me importa lo que pienses!".