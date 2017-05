Jordi Cruz: "Se confunde el trabajo precario con la formación"

El cocinero Jordi Cruz hizo hervir el lunes las redes sociales al afirmar que no paga a los becarios porque es un "privilegio" estar con él. El jurado de "Masterchef" y estrella Michelin aseguró: "Aprendes de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida". Las redes se incendiaron. Sintiéndose malinterpretado, Cruz contestó con un tuit: "Tenemos profesionales muy bien contratados y estudiantes a los que mimamos y enseñamos con todo el cariño... ¡Harto de escuchar burradas!". El chef aseguró ayer que "se confunde el trabajo precario con la formación. El privilegio no se refería a trabajar gratis, sino al privilegio de que alguien se pueda formar junto a primeros profesionales de la cocina".