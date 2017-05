Paula Echevarría y Bustamante, desterrados de las portadas del corazón

No, esta semana no hay rastro de los Bustavarría (Paula Echevarría y David Bustamante) en las portadas del quiosco rosa. Una ausencia que bien vale como noticia. Hay otros asuntos que esta semana ocupan la actualidad del corazón en España.

Hasta un perro (un cachorro golden retriever) participó en la larga y promocionada boda de Fonsi Nieto y Marta Castro en Ibiza. "¡Hola!" se lleva la exclusiva al quiosco y en la portada da algún detalle más: como que la fiesta estuvo llena de "bellezas", que la novia lució un "dos piezas original" y que llevó hasta 10 ramos de flores. Pero han tenido que abrir hueco en la portada para un notición esperado en el mundo del cuore: Eugenia Martínez de Irujo tiene novio. Éste es Narcís Rebollo y con él paseó estos días por la Feria de Abril de Sevilla. La hija de la Duquesa de Alba está en el "inicio de una relación", aclara la revista, que también ha colado a la Reina Letizia en portada. "¡Hola!" destaca que ha triunfado en Holanda con su vestido rojo con capa, un "look de alfombra roja".

No sabemos cómo le va a sentar a Mila Ximénez la portada de "Lecturas", porque la exclusiva es que se retira de la tele para "operarse la cara", mientras hacen un repaso de su rostro y sus cambios en las últimas décadas. En la isla de "Supervivientes" siguen produciendo marujeos y culebrones. Gloria Camila es una de las más aplicadas y esta semana dispara a María Teresa Campos: "Me odia", desahoga la hija pequeña de Rocío Jurado. Siempre puede preguntarle a Bigote Arrocet, que también anda por allí. Por aquí se celebra la Feria de Abril en Sevilla y hasta allí se fue Fabiola, mujer de Bertín Osborne, con mantilla y abanico. "No siempre estoy de acuerdo con Bertín", dice. ¡Menos mal! pensarán algunos. Otros que no están muy de acuerdo son los presentadores Sandra Barneda y Jorge Javier, entre los que según "Lecturas" hay "alta tensión".

Clavadita a su padre es Ana, la hija de Paquirrín e Irene Rosales. Madre e hija posan en la portada de "Semana" muy guapas y sonrientes. "Tiene el arte de su abuela Isabel Pantoja", dice la orgullosa mamá. En portada reservan sitio también para Letizia y su triunfo estilístico en Holanda, en el cumpleaños del Rey Guillermo. Según la revista, la Reina está más guapa ahora que hace 10 años. Será la genética asturiana, quién sabe.

A quien no hacen mella los años tampoco es a Ana Rosa Quintana, que se ha escapado a la feria de Sevilla, en la que ha lucido tipo y saber estar. "Feliz con su marido", proclama "Diez Minutos". Sigue el mal rollo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro. La primera dice que el segundo le pidió perdón por el daño que le había hecho. Y una buena noticia, al menos para su protagonista: la modelo Tamara Gorro celebra embarazo, que su esfuerzo le ha costado. Hasta 18 intentos, calcula la revista.