Ivanka Trump, mujer trabajadora

Ivanka Trump sacó a la venta su nuevo libro, "Mujeres que trabajan", con el que levantó polémica al dar consejos al género femenino sobre cómo lograr una carrera profesional de éxito. El libro, que Ivanka señala que fue escrito antes de que su padre, Donald Trump, ganara las elecciones presidenciales de EE UU, se basa en sus experiencias profesionales y en su papel de madre de tres hijos. La obra ha sido fuertemente criticada por "The New York Times", que subraya el carácter elitista del libro de Ivanka Trump, que, por ejemplo, define la tarea de la compra de alimentos como "no importante". "¿Los alimentos aparecen por arte de magia en su frigorífico? ¡Ah!, espera. Probablemente sí", apunta la crítica literaria Jennifer Senior. "Tampoco tenía tiempo para regalarme un masaje o cuidar de mí misma", relata Ivanka Trump.