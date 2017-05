Estos famosos no celebrarán el Día de la Madre

Hay famosos que se llevan fatal con sus madres. No se hablan desde hace años y, por lo tanto, no están para celebraciones por el Día de la Madre, que tiene lugar este domingo. Estos son algunos ejemplos de vips que mantienen la distancia con sus progenitoras.



Rocío Carrasco

La relación de Rocío Carrasco con sus hijos está completamente rota. Según su exmarido, Antonio David Flores, la hija de Rocio Jurado no tiene contacto con ellos desde hace mucho tiempo. De hecho, ni siquiera les invitó a su boda con Fidel Albiac.

Arantxa Sánchez Vicario



La extenista sigue sin reconciliarse con su familia. Su madre asegura que no sabe nada de ella. Arantxa denunció a sus padres por dilapidar la fortuna que ganó cuando jugaba al tenis. Aseguró que la habían estafado, sin embargo perdió el juicio. Uno de los momentos más lamentables del enfrentamiento entre los Vicario se produjo cuando no dejaron entrar a Arantxa al velatorio de su padre.

Arantxa Sánchez Vicario. Foto: EFE

Isabel Pantoja



La relación de la tonadillera con su hija atraviesa uno de sus peores momentos. La joven lleva a su hijo a ver a su abuela, pero prefiere esperar en el coche. La encargada de subir al niño es una amiga. Al parecer, el distanciamiento entre madre e hija se agrandó tras la aparición de la tonadillera en 'El Hormiguero', donde habló de Kiko y ni siquiera mencionó a Chabelita.

Isabel Pantoja. Foto: EFE

Iker Casillas



Aunque Sara Carbonero afirma que la relación con los padres de su pareja es estupenda, José Luis, el progenitor, aseguró hace unos años que no se hablaba con su hijo, por lo que entendemos que no celebrará el Día de la Madre.

Iker Casillas. Foto: EFE

Isabel Preysler



El noviazgo entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa no sentó muy bien a Ana Boyer. La hija que tuvo con el exministro socialista Miguel Boyer no vio con buenos ojos la relación porque consideraba que su madre no había guardado el luto suficiente por su padre.

Isabel Preysler junto a su pareja Mario Vargas Llosa. Foto: EFE

Carmen Thyssen



Aunque parece que la baronesa y su hijo han resuelto sus diferencias, la relación continúa tirante, como quedó patente en la ausencia de Borja y su mujer en la comunión de las mellizas de Tita.

Carmen Thyssen. Foto: EFE

Drew Barrymore



La actriz siempre ha culpado a sus padres de la problemática infancia que tuvo. A los nueve años, Barrymore ya bebía alcohol y a los 12 empezó a tomar drogas. Con 15 años dejó la casa de su madre y se independizó. Desde entonces no mantiene ningún contacto con ella.

Drew Barrymore. Foto: Reuters

Britney Spears



Lynne Spears no se habla con su hija desde que la obligó a ingresar en rehabilitación en 2007. Incluso llegó a ponerse de parte de su exmarido durante el proceso de divorcio. Y para rematar la faena, Lynne publicó un libro en el que relataba con pelos y señales detalles íntimos de la artista, como cuándo perdió su virginidad.

Britney Spears. Foto: EFE

Madonna



La reina del pop llegó a un acuerdo con su exmarido Guy Ritchie por la custodia de Rocco tras una larga batalla judicial. El joven logró quedarse a vivir con su padre en Londres, que era lo que quería por la mala relación con su madre. Tras una mediática reconciliación, las aguas parece que han vuelto a su cauce, de momento.