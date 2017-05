Marido más leal que fiel, con fama de donjuán y metepatas

Casado con una de las mujeres más ricas y famosas del planeta, el príncipe Felipe de Edimburgo ha cumplido su papel con más lealtad que fidelidad, según cuentan los cronistas que se hacen eco de su legendario donjuanismo, así como de su carácter autoritario, debido en parte a una rígida educación militar.



Espontáneo y a menudo políticamente incorrecto, el duque de Edimburgo tiene fama de ser malhablado y, sobre todo, de meter la pata a menudo, situación que él ha achacado a que a veces la prensa no entiende su humor.



En un discurso pronunciado en 1986 en una reunión del Fondo Mundial de la Naturaleza, que presidía, dijo: "Si tiene cuatro patas y no es una silla, si tiene dos alas y vuela, pero no es un avión, y si nada, pero no es un submarino, los cantoneses seguro que se lo comen".



Y durante la cumbre del G20 celebrada en Londres en 2009, cuando el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, le explicó la apretada agenda de reuniones que afrontaba, le espetó: "¿Y los puede distinguir?".