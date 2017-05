Risto Mejide y Laura Escanes ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el 'sí quiero' este sábado 20 de mayo en la masía de Mas Cabanyes en Argentona, Barcelona.

Acompañados por más de 500 invitados, entre los que se encuentran Mónica Cruz, David Guapo y Dulceida, el presentador de 42 años y la 'it girl' de 21 se han jurado amor eterno en una ceremonia donde el romanticismo y la emoción han sido los verdaderos protagonistas. Laura ha lucido el primero de los dos vestidos que Rosa Clará ha diseñado para ella. La joven ha preparado este enlace con mucho cariño sin descuidar ningún detalles.

Algunos de sus invitados han compartido imágenes de la noche antes a la boda como es el caso de Adriana Abenia: "Anoche me fascinó ver cómo os mirabais. Y hoy, por fin, llegó el gran día. Ese en el que un sí quiero significa desear que el amor sea protagonista #toelrrato. Da envidia veros en ese punto que los más afortunados hemos vivido alguna vez. Sólo queda disfrutar".

Y como no podía ser de otra forma, Laura también quiso hacer su particular declaración de amor horas antes de casarse: "Te amo y voy a tomar la mejor decisión de mi vida. Sí quiero #toelrrato".



¿Qué significa el #toelrrato de Risto Mejide Y Laura Escanes?

Y tras darse el 'sí quiero', Laura y Risto cumplen así con su característico hashtag #toelrrato. Una frase que la propia catalana explicó su significado a ¡Hola!: "Es una frase que empezamos a decir cuando empezasmos a salir juntos. Siempre decíamos: 'Nos vamos a querer toelrrato, juntos toelrrato, vamos a pensar el uno en el otro toelrrato. Así que es una frase que hemos hecho nuestra".

Una confesión que guarda una relación directa con el inicio de su relación. Así lo explicó el propio Risto en 'Planeta Calleja'. Todo sucedió cuando al romper con Ruth Jiménez dejó de seguirla en Instagram y los medios se hicieron eco de ello; por eso, decidió comenzar a seguir a muchas chicas: "Me molestó tanto que esa noche busqué a las 10 tías más buenas que encontré para que 'explotasen' y no supieran si alguna era mi novia. Ella era la única que tenía puesto un link a sus textos. Dije 'ah, escribe', entré. Esto era como a las 2 de la mañana, me tiré hasta las 5 de la mañana leyendo sus textos, y enamorándome de sus palabras".