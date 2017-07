"Assassin's Creed" tendrá una serie

Después de la película que protagonizaron Michael Fassbender y Marion Cotillard sobre "Assassin's Creed", este exitoso vídeojuego tendrá una nueva adaptación audiovisual al convertirse en una serie de animación, anunció el productor Adi Shankar. "Jugué a la primera edición de 'Assassin's Creed' el año en que me mudé a Los Ángeles a perseguir mi sueño", indicó Shankar. "En ese momento no conocía a nadie de la industria y nunca hubiera imaginado que un día (la desarrolladora de vídeojuegos) Ubisoft me pediría tomar el mundo de 'Assassin's Creed' y crear una historia original emplazada como una serie de anime", señaló.