"Que llueva es un regalo, no necesito el sol para ir a la playa"

Una infancia estival en la playa de La Espasa (Colunga) hizo que quien fuera mitad de "Ella baila sola" se enamorara en verano de una lluvia que agradece y a sentir la familiaridad de la gente asturiana. Marilia (Cuenca, 1974) prefiere desconectar y disfrutar de los paisajes para tomarse un respiro en la "subida de la montaña" de su carrera musical.

–Mi familia lleva muchísimos años veraneando en Asturias._Es el lugar donde aprovecho para descansar y recargar pilas. Mi segunda casa. Voy al Oriente y me gusta pasarme a lo largo del año alguna vez. Es un sitio muy especial y me gusta encontrar sitios maravillosos. También me sirve para escribir y para tomarme un tiempo de descanso entre los conciertos. He veraneado mucho por la zona de Colunga, pero no es un sitio fijo porque con los años vas cambiando de zonas y de pueblos. Me encanta la gente. El carácter asturiano lo entiendo muy bien y es muy noble.

–¿No le importa que llueva?

–Que llueva es un regalo, me gusta el clima que tenéis y viniendo de Madrid, que es una zona muy seca, me encanta llegar al norte y que llueva, por eso es tan bonito el paisaje y no tengo problema con eso. No necesito el sol para ir a la playa o sentir un tiempo soleado. Quizás me relaja más que el tiempo sea fresquito para hacer cosas. Vengo a disfrutar de Asturias, es una tierra donde me gusta estar, escribir y vivir unos días. Para mí es un cambio del resto del año y es descansar y sobre todo reconectar. Al vivir una etapa como la que estoy viviendo ahora, con discos como "Subir una montaña" y ahora también Infinito, no llega a desconexión porque me gusta seguir pensando en el proyecto y además Asturias es un lugar en el que disfruto estando y simplemente descanso genial y me gusta pensar canciones y proyectos desde allí.

–¿La playa de La Espasa todavía le ayuda a componer canciones?

–Me gusta mucho y quizás es porque en la adolescencia pasaba muchísimas horas allí. Es uno de mis recuerdos favoritos de Asturias.

–Grabó su último disco, "Infinito", en un día y medio. ¿Cómo fue la experiencia?

–Es un disco en directo en acústico. La historia de este disco comienza con mi disco anterior, "Subir a una montaña", y a lo largo de los conciertos el público me pedía canciones de otras etapas, de canciones que había compuesto en "Ella baila sola" y la gente recordaba con muchísimo cariño. Entonces al ir tocándolas y ver la emoción que se compartía, la magia que se creaba en directo, me fui emocionando yo también y me fue apeteciendo cada vez más dejar escrito un disco que fuese una recopilación para la gente por 20 años compartidos porque el año pasado se cumplían 20 años del primer disco que sacamos en "Ella baila sola". Mis primeras canciones como compositora están allí y quería agradecerle también a la gente que hayan hecho suyas esas canciones.

–Y de ahí al "Infinito"...

–A la hora de grabar este disco quería que fuera fiel al directo que habíamos estado haciendo. Entonces quería grabar la emoción del directo con los pequeños fallos, digamos no repetirlo mil veces sino hacerlo una vez y grabar lo más fiel posible al directo de esa gira. Le pedí a mi banda –Nacho Mur, el guitarrista, y Karlos Arancegui en la batería–, que nos metiésemos al estudio. Fuimos a El Lado Izquierdo, un estudio maravilloso con Dany Ritcher a los mandos del sonido y grabamos en un día y medio lo que habíamos hecho, estábamos compenetrados y por eso es un disco acústico sin aditivos, porque quería que fuese lo más directo posible y también sencillo porque es un disco que nace del agradecimiento. Necesitaba dejarlo grabado para hacer un disco nuevo, dejar estas canciones que han sido tan importantes en mi vida, en mi carrera y también para la gente.

–¿Echa de menos aquellos años con "Ella baila sola"?

–Pues no, no soy una persona nostálgica y estoy agradecida porque me permitió pasar de componer canciones en mi casa a conocer la industria, la música como trabajo, un oficio, y me permitió descubrir cosas que me gustan mucho y me ayudó a conocer la industria por dentro. A mí me gusta hacer canciones sobre todo, todo lo demás digamos que lo vas aprendiendo y vas descubriendo. Estoy agradecida a todo el mundo que nos apoyó, a la gente que escogió las canciones, pero no soy una persona que querría volver atrás, de hecho, prefiero el presente y todo el pasado nos ayuda a ser como somos. Es parte de tu camino. Lo que tengo ahora que es maravilloso.

–¿Cómo han sido estos cuatro años desde que volvió a los escenarios?

–Maravilloso porque sentía que tenía que volver a hacerlo, sentí la necesidad fuerte de volver a grabar canciones. Es un camino que ya estaba haciendo, estaba buscando las canciones, buscando de nuevo mi voz. Entonces cuando llegaron las canciones de "Subiendo una montaña" quería volver a grabar ha sido un reencuentro con la gente y lo que más me gusta hacer nunca lo había dejado de hacer pero no lo había grabado, entonces era el momento de grabarlo. Digamos que lo estoy haciendo con muchísima ilusión porque lo inicié cuando ya no aguantaba más. La música es un oficio precioso y tenemos mucho que compartir, por eso hace me hace especial ilusión tener la suerte de poder compartirlo con la gente que viene a los conciertos.