Sting: "Siempre alimento mi interés por la música"

Como miembro de "The Police", Sting acuñó un estilo singular, cruce de caminos entre el punk, el reggae y el jazz, con un puñado de canciones intemporales que se ampliaron aún más en solitario y con una carrera en la que ha osado evolucionar al margen de los patrones del rock y del público, su público. "No hago esto para ganar premios, ni por el dinero, lo hago porque lo amo. Siempre he sido muy curioso y todo lo que he hecho ha sido alimentar mi interés y mi pasión. Creo que nunca estaré satisfecho", afirma en una charla con la agencia "Efe" el reciente ganador del "Polar Prize", el equivalente al Nobel de la música. Lo dice unos minutos después de toparse en los pasillos del Teatro Real de Madrid con el tenor Plácido Domingo, quien ha acudido al coliseo operístico para disfrutar de la apertura del III Universal Music Festival con el directo de este rubio aún en buena forma a sus 66 años, quizás algo más calvo pero de mirada azul metal igualmente ávida, cínica, penetrante.

Gordon Thomas Sumner (Wallsent, 1951) se atrevió en los últimos años a repensar sinfónicamente sus canciones, a explorar sus raíces celtas para un musical de Broadway y a indagar incluso entre madrigales y composiciones renacentistas. "Los gustos del público no me disuaden de seguir mi instinto. Unos se irán y otros volverán. Estoy aquí para aprender", insiste con calma. Sus seguidores, no obstante, aplauden la vuelta a los viejos patrones en su último disco, "57th & 9th" (2016). "No es como si hubiese abandonado el rock and roll. Es lo que toco cada noche. Simplemente mis últimos álbumes han sido más esotéricos, siguiendo esa curiosidad mía. Éste sigue la senda de los álbumes que solía hacer, pero no sé qué será lo siguiente", previene. Conecta de manera directa con la energía de sus primeras creaciones, las que hizo con "The Police", y éstas saltan hasta ocupar casi la mitad del repertorio de su actual gira. "¡Son canciones que compuse yo! Melodías, letras, arreglos...", exclama, antes de señalar que por esa razón no siente la diferencia entre las canciones de su época en solitario y las que firmó con su antigua banda, temas como "Message in a bottle", "Walking on the moon", "So lonely"... o "Roxanne". Entre esas canciones está la emblemática "Every breath you take", himno sentimental que, por su aparente letra sexista protagonizada por un amante obsesivo, se ha visto malparada en otras revisiones.

El 7 de julio de 1997 Anne Igartiburu pronunció por primera vez su hoy ya famoso "¡Hola, corazones!". Se ponía al frente de "Corazón de... verano" y reconoce que no sabía "nada" de crónica social, aunque a lo largo de estos 20 años ha hecho el mejor máster posible.

"Yo venía de hacer un programa de cultura en La 2 ("El imperdible") y de crónica social no sabía nada. No me imaginaba que iba a durar tanto", dice en una entrevista con la agencia "Efe" la presentadora vasca, que reconoce que ha hecho un máster sobre la materia con el programa, ya que "estamos muy en el día a día".

Para Igartiburu (Elorrio, Vizcaya, 1969) es una gran satisfacción estar al frente del programa "más visto de la cadena" y ser la cara visible de un equipo eminentemente femenino, de más de 30 personas y dirigido por Carmina Jaro, en el que reina la cordialidad.

"Nos gusta lo que hacemos y nos lo pasamos muy bien", asegura la presentadora, para quien estas dos décadas "han pasado muy rápido, pero también han pasado muchas cosas". "Es la mitad de mi vida", resume sobre su experiencia en un programa que "se ha convertido en un referente".

La clave del éxito de audiencia y longevidad del programa, del que sólo se apartó unos años para presentar "+Gente", es que "no hemos cambiado la forma de abordar la crónica social", aunque haya evolucionado "el modo de contar las cosas", se hayan incorporado las redes sociales como fuente y se haya ampliado "la paleta de sus personajes".

"Contamos la historia contrastada con los personajes, aunque eso nos lleve a posponer la emisión de una noticia", con lo que se han ganado el respeto de los protagonistas de la crónica rosa. Con esta política en tiempos de prensa de vísceras, "Corazón" "cuenta con la confianza de las personas con las que hablamos".

Fiel a su estilo, Igartiburu no critica que haya en televisión "otra forma de comunicar la crónica social; al final el espectador tiene la decisión en el mando".

Durante 20 años han dado buenas noticias como "las nominaciones de los 'Oscar' en directo de directores españoles, bodas reales, la proclamación de Felipe VI como Rey de España", y malas como el fallecimiento de Rocío Jurado, recuerda quien dice que le gustaría "anunciar siempre cosas bonitas. Me gustan mucho los nacimientos, y me encantaría hablar de la boda de Isabel Preysler o de Antonio Banderas, de algún 'Oscar' más para el cine español o de un Nobel de Literatura o Ciencia para España", comenta. Tras más de cuatro mil programas "de entretenimiento, rigor e información" cree que "Corazón" "ha hecho historia" porque "no hay programas de tanta audiencia", por lo que agradece al espectador que esté ahí. No se queja de los medios con los que cuenta, aunque reconoce que le gustaría tener más "para poder viajar y entrevistar a más gente" y, en cuanto al "cambio importante" que afronta TVE, ante "las nuevas eras que vienen", asegura que "nos adaptaremos muy bien, como siempre". Y recuerda que no sólo ha tenido la oportunidad de hacer "Corazón", sino también de "cambiar de registro" con programas en horario de máxima audiencia, "en directo y con público" como "¡Mira quién baila!", entre otros.