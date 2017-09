Bustamante no levanta cabeza sin Paula Echevarría

"Bustamante, hundido" titula con grandes letras "Lecturas" en su portada para alertar de que el cantante no levanta cabeza desde que rompió con Paula Echevarría hace ya unos cuantos meses. La revista asegura que es "incapaz de superar" su ruptura, algo que acompaña de una fotografía del cántabro con cara, la verdad, de andar un poco perdido. En la portada también tiene su protagonismo Belén Esteban, a la que le están cayendo muchas críticas por haber desvelado una conversación que se supone privada con María José Campanario. Una que vuelve al candelero tras unos meses apartada es Makoke, que dice que ha renunciado a trabajos "por el bien de Kiko (Matamoros)". Ella sabrá por qué.

"¡Hola!" se marca una exclusiva con una entrevista a María José Campanario después de su convalecencia en una clínica de salud mental durante todo el verano. "Mi cuerpo me pide a gritos empezar una nueva vida", dice la mujer de Jesulín de Ubrique, que reconoce que tocó fondo y estaba "asustada, superada€". Melena larga y ondulada en tono castaño (adiós al rubio platino con el que sorprendió en agosto) y un vestido verde es el "look" que ha elegido para las fotografías. En las declaraciones de portada, ni rastro de Belén Esteban. Dentro de la revista, pues habrá que mirar si hay alguna referencia. No hace falta ir dentro para ver la foto de la Princesa Leonor en su vuelta al cole. "¡Hola!" la coloca en portada a modo de exclusiva y como si fuera un robado. Más o menos. Porque conseguir fotos de las hijas de los Reyes es cada día más difícil, así que se ha abierto la caza para tratar de tenerlas de forma clandestina. En ésta Leonor ha sido pillada dentro del coche, con su uniforme y sonriendo. El parecido con su padre es innegable. Éste no fue a llevarla clase, sólo fue Letizia. Sin Felipe. El Rey estuvo días antes en Palma de Mallorca en la boda de su ahijada. Sin Letizia. No se sabe si ambos estarán en la lista de invitados del "fiestón" que preparan los Marqueses de Griñón, Carlos Falcó y Esther Doña, para celebrar su boda.

La foto de Leonor también figura en la portada de "Semana", que además se ocupa de Paula y David, pero en este caso para destacar que ambos estuvieron tranquilos y relajados en una terraza de Madrid, donde se mostraron "muy cariñosos en público". De todo, menos tranquilidad y relajación, hubo en el crucero de Alba Carrillo, su madre y su hijo por el Caribe. Les pilló el huracán "Irma", pero antes tuvieron tiempo para disfrazarse de piratas, se supone que en una fiesta en el barco.

Más Paula Echevarría y más Belén Esteban en "Diez Minutos". De la primera destacan que ha sido la reina en el festival de la televisión de Vitoria. De la segunda, que se "venga" de Campanario al desvelar su conversación privada. Ambas "socialités" son secundarias en una portada dedicada a Javier Santos, supuesto hijo de Julio Iglesias, en plena batalla para ser reconocidos sus lazos filiales con el cantante. "Julio José me presentaba como su hermano", asegura el chico. Habrá que ver si tiene más suerte que la ya oficialmente no hija de Dalí.