Detenido el hijo de Van Damme por amenazar a su compañero de piso

El hijo del actor belga Jean-Claude Van Damme fue arrestado y acusado de amenazar con un cuchillo a su compañero durante una riña sostenida en el cuarto que compartían en Tempe (Arizona, EE.UU.). Según el reporte oficial de la policía, el pasado domingo por la noche los agentes respondieron a una llamada de emergencia en un complejo de apartamentos tras recibir informes sobre un disturbio en un ascensor.

Nicholas Van Varenberg, de 21 años, fue presuntamente visto en un vídeo de vigilancia golpeando el costado del ascensor e hiriéndose la mano, indican documentos judiciales. Tras lastimarse, el hijo del actor se dirigió sangrando del ascensor al apartamento, lo que facilitó a las autoridades la tarea de seguir el rastro hasta la puerta de la vivienda.

Nicholas Van Varenberg. EFE.

Una vez que la policía interpeló a Van Varenberg y su compañero de dormitorio, ambos señalaron que no requerían de la asistencia policiaca, por lo que los oficiales abandonaron la escena. Después de que los oficiales se retiraron, Van Varenberg se enfadó porque su compañero de cuarto le abrió la puerta a la policía y le pidió que no debería volver a abrir la puerta si regresaban porque no le gustaba tratar con la policía, indican documentos policiales.

El compañero de cuarto informó a los oficiales que Van Varenberg estaba actuando extraño y que lo vio "lamer sangre de la herida de su mano, todavía sangrante", agrega el reporte. No obstante, tras recibir informes sobre ruidos fuertes y gritos procedentes de la unidad, la policía regresó al apartamento una segunda vez. Los agentes llamaron a la puerta varias veces hasta que ambos jóvenes salieron a calmar la situación de nuevo.

Sin embargo, minutos después el compañero de cuarto, de quien no se divulgó el nombre, salió corriendo del apartamento y llamó a la policía, que aún estaba en el vestíbulo, para denunciar que Van Varenberg supuestamente se estaba comportando "extremadamente paranoico". El compañero de habitación explicó a la policía que cuando los oficiales llegaron por segunda vez, Van Varenberg apagó las luces dentro de la vivienda y le pidió que no abriera la puerta.

El compañero de cuarto argumentó que no tenía ningún problema en responder a las autoridades, pero en ese instante el hijo del actor fue a la cocina, agarró un cuchillo y lo sostuvo frente a su víctima, exigiéndole que entrara a la habitación. El joven indicó a la policía que sentía que si intentaba salir del apartamento, este lo lastimaría; pero, después de un corto período de tiempo, el sospechoso se calmó, momento que aprovechó para salir a pedir ayuda a la policía de Tempe.

Van Varenberg fue arrestado bajo sospecha de agresión agravada con un arma mortal, retención ilegal de una persona y posesión de drogas. Su fianza se fijó originalmente en 10.000 dólares y ya ha sido liberado de la cárcel.