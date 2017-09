Alba Carrillo: "No trago a la hermana de Fonsi Nieto"

Alba Carrillo ha vuelto de vacaciones con más fuerza que nunca. A pesar de haber tenido algún que otro encontronazo con la prensa en sus salidas rutinarias, la Carrillo vuelve a la 'tele' para quedarse.

La superviviente confirmó ayer que se incorpora a Sálvame la semana que viene con una sección dedicada al deporte: "voy a hacer una sección de lo que más domino en el mundo que es el deporte, o sea que si los tenistas no me aguantan que se aguanten".

Pero el tema estrella de la noche no ha sido ese ni la experiencia de Alba con el huracán Irma, el 'bombazo' llegaba cuando Jorge Javier preguntaba a Alba por Fonsi Nieto. La modelo asegura que la relación con su ex y padre de su hijo, es mala y añadía: "no sé qué ha pasado pero Fonsi ha cambiado el chip completamente", "de estar a mi lado apoyándome en cosas de Feli que él me apoyaba a de repente... no sé", "creo que es debido a influencias externas".

Es conocida la mala relación de la Carrillo con los familiares de Feliciano López, pero de la familia de Fonsi, Alba siempre había evitado hablar. Parece que todo ha cambiado desde que Fonsi le declarara la guerra a la modelo, porque Alba ayer sí habló de la familia del DJ: "yo a su hermana no la trago y creo que su hermana tiene algo que ver". "Su madre y su hermana fueron al bautizo de mi hijo y ni nos hablábamos, ni me saludaron".

Alba Carrillo cogió carrerilla y ya conocemos la sinceridad de la ex de 'Feli', quien contó algo que realmente le dolió por parte de la familia de Fonsi, y es que la hermana cogió a su hijo cuando acababa de parir y le dio el primer biberón. Los colaboradores, muy sorprendidos, han preguntado a la superviviente, cómo fue posible que su pareja permitiera aquello. Alba ha explicado que "Fonsi permite muchas cosas".

Sin duda esta ha sido una de las entrevistas más polémicas de la nueva colaboradora de Sálvame, y es que parece que Alba se va abriendo cada vez más, contando detalles sobre su relación con Fonsi que hasta ahora solo eran rumores.